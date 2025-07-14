أوكرانيا تتلقى دعماً جديداً.. ترامب يتحدث عن تسوية غزة والعقوبات على روسيا

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة تصريحات تجاه أبرز الملفات الدولية، مؤكدًا عزمه على تزويد أوكرانيا بأسلحة متقدمة، بما فيها هجومية، وعدم استبعاد فرض عقوبات جديدة على روسيا، إلى جانب الإعراب عن أمله في التوصل إلى تسوية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أسبوع.

وأفاد موقع أكسيوس أن ترامب سيطرح، خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البيت الأبيض، خطة موسعة لتسليح أوكرانيا، تشمل أسلحة هجومية وصواريخ بعيدة المدى “قد تصل إلى موسكو”، في تحول جذري عن موقفه السابق الذي كان يقتصر على دعم دفاعي.

وكان ترامب قد صرّح للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية، أمس الأحد، أن بلاده ستزود أوكرانيا بأسلحة إضافية، بينها صواريخ باتريوت، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيتحمل تكلفة هذه الصفقة.

في المقابل، تهرب ترامب من الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول نية واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا، وقال: “سنرى ما سيحدث غداً”.

واكتفى بالإشارة إلى أن أوروبا أعلنت بالفعل عن عقوبات جديدة ضد موسكو، دون أن يحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتبع النهج ذاته.

وكان ترامب قد وعد، في مقابلة مع NBC News، بإعلان “تصريح جاد جداً بشأن روسيا” في 14 يوليو، دون أن يكشف عن طبيعته، مشيراً إلى أنه يشعر بـ”خيبة أمل تجاه روسيا”، ما يزيد من الغموض حول الموقف الأمريكي المقبل من الحرب في أوكرانيا.

ضغوط على نتنياهو وأمل بإنهاء حرب غزة خلال أسبوع

أما بشأن تطورات غزة، فأعرب ترامب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وقال: “تجري المفاوضات حول غزة، وآمل أن نتوصل إلى تسوية خلال الأسبوع المقبل. دعونا نرَ ما سيحدث”.

وأكد أنه ناقش الملف بإسهاب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنه مارس ضغطاً كبيراً عليه للموافقة على وقف إطلاق النار، وأضاف: “أنا أريد التوصل إلى اتفاق، ونتنياهو يريد، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد أيضاً”.

ويأتي ذلك في ظل استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس، منذ 6 يوليو في الدوحة، بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، وسط مساعٍ لإبرام اتفاق يشمل وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى.

وفي أقل من 48 ساعة، طرح ترامب مواقف تحمل تصعيدًا محتملاً تجاه روسيا، دعمًا نوعيًا لأوكرانيا، وضغطًا ديبلوماسيًا مكثفًا لوقف حرب غزة، في مشهد يعكس تغيّرًا لافتًا في نبرة إدارته تجاه ملفات كانت توصف سابقًا بأنها رمادية أو متحفظة.

تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف إخفاقات “لا تغتفر” في حماية ترامب خلال محاولة الاغتيال

كشف تحقيق لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن إخفاقات جسيمة وغير مقبولة في أداء جهاز الخدمة السرية أثناء محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو 2024.

ففي ذلك اليوم، أطلق مسلح النار على ترامب ما أدى إلى إصابته في أذنه وإصابة شخصين آخرين، قبل أن يرديه قناص تابع لجهاز الخدمة السرية، ووصف التقرير الحادث بأنه “لا يغتفر” وانتقد الإجراءات المتخذة بعده واعتبرها غير كافية.

وأشار التقرير إلى سلسلة إخفاقات كان بالإمكان تجنبها، مثل الفشل في التعامل مع معلومات استخباراتية موثوقة وعدم التنسيق الفعال مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، ما شكل “انهيارًا أمنيًا على كل المستويات” وفقًا لرئيس اللجنة السيناتور راند بول، الذي دعا إلى محاسبة المسؤولين وتنفيذ إصلاحات جذرية.

من جهته، أقر جهاز الخدمة السرية بوجود أخطاء تواصلية وتقنية وبشرية، وأعلن عن إجراءات إصلاحية تشمل تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية وإنشاء قسم للمراقبة الجوية، كما اتخذ إجراءات تأديبية بحق ستة موظفين تضمنت إيقافهم عن العمل بدون أجر لفترات متفاوتة ونقلهم إلى مناصب محدودة المسؤوليات، دون فصلهم.

وفي تصريحات، وصف ترامب الحادث بأنه “أمر لا ينتسى” وأكد أنه كان محاولة اغتيال حقيقية، معربًا عن رضاه عن التحقيق لكنه أشار إلى وجود أخطاء. كما أشاد بدور قناص الخدمة السرية الذي تدخل وأنقذ الموقف.

بايدن يقر بمسؤوليته الكاملة عن قرارات العفو رغم استخدام “الأوتوبن” وسط جدل سياسي

في مقابلة نادرة مع صحيفة نيويورك تايمز، أكد الرئيس السابق جو بايدن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع قرارات العفو والتخفيف من الأحكام التي صدرت في نهاية ولايته، رغم استخدامه جهاز “الأوتوبن” لتوقيع هذه القرارات.

وأوضح بايدن أن استخدام “الأوتوبن” كان عمليًا بسبب العدد الكبير من قرارات العفو التي تجاوزت 4000 قرار، مؤكدًا أنه وافق شخصيًا على المعايير الأساسية لكل قرارات العفو الجماعي، رغم أنه لم يوقع يدويًا على كل وثيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن استخدام “الأوتوبن” في التوقيع على الوثائق الرسمية ليس سابقة، حيث اعتمد عليه رؤساء سابقون مثل دونالد ترامب وباراك أوباما، ويعد قانونيًا وفقًا للخبراء القانونيين ووزارة العدل الأمريكية.

لكن ذلك لم يمنع الجدل السياسي، حيث هاجم الجمهوريون بايدن واتهموه بإخفاء تدهور قدراته العقلية، كما فتح الكونغرس ووزارة العدل تحقيقات في الموضوع، ويطالبون بشهادات تحت القسم من مساعديه السابقين.

المبعوث الأمريكي يصل كييف لبحث الأمن والعقوبات ضد روسيا

وصل اليوم الاثنين، كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، إلى العاصمة كييف في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة قضايا الأمن والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأفاد أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، عبر تطبيق “تيليجرام” بأن جدول المباحثات يتضمن عدة موضوعات محورية تشمل الدفاع، وتعزيز الأمن، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، بالإضافة إلى تنسيق العقوبات وحماية الشعب الأوكراني.

وأكد يرماك أن التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة سيشهد تعزيزًا خلال هذه الجولة من المحادثات، التي تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الراهنة.