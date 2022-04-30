أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة مئات آلاف أطنان الحبوب

اتهمت أوكرانيا، اليوم السبت، روسيا بسرقة مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب، خلال عملياتها العسكرية.

وقال نائب وزير الزراعة الأوكراني، إن القوات الروسية سرقت “مئات الآلاف من الأطنان” من الحبوب في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا.

وأعرب تاراس فايسوتسكي في حديث للتلفزيون الوطني الأوكراني، عن قلقه من سرقة القوات الروسية أيضا معظم 1.5 مليون طن من الحبوب قال إنها مخزنة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة روسيا.

هذا واتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا يوم الخميس، بسرقة الحبوب في الأراضي التي تحتلها، في تصرف قالت إنه يزيد تهديد الأمن الغذائي العالمي.