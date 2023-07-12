أوكرانيا تحاول تطويق «باخموت».. وموسكو تمطر كييف بالطائرات المسيّرة

كثفت القوات الأوكرانية محاولاتها لتطويق مدينة «باخموت» في «دونيتسك» شرقي البلاد في إطار الهجوم المضاد المتواصل منذ أسابيع.

وذكر المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية -اليوم الأربعاء- أنّ قواته حققت مزيدا من التقدم شمال وجنوب باخموت التي سيطرت عليها قوات مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة في مايو الماضي، بعد قتال استمر أشهرا طويلة.

وقبل ذلك، قال المتحدث نفسه إنّ القوات الأوكرانية صدت تقدما روسيا مدعوما بقصف مدفعي بالقرب من بلدتين شمال «باخموت» المدمرة بشكل شبه كامل.

كما أعلنت الدفاع الروسية أنّ قواتها صدت 9 محاولات أوكرانية للتقدم في مقاطعة «دونيتسك»، مشيرة إلى أنّ إحداها بالقرب من قرية «كليشتشيفكا» الإستراتيجية التي تقع على مرتفعات بالأطراف الجنوبية لـ«باخموت».

وفي تطورات ميدانية أخرى، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم لهجوم جوي روسي بطائرات مسيرة لليلة الثانية على التوالي، من دون تسجيل إصابات.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنّها أسقطت 11 مسيرة «انتحارية» إيرانية الصنع من طراز «شاهد» من أصل 15 شاركت بالهجوم على كييف وضواحيها.

الجدير بالذكر أنّ القوات الأوكرانية قد أعلنت أنّ القوات الروسية شنت أمس هجوما جويا واسعا بالمسيرات استهدف كييف ومدنا شمالي البلاد وجنوبها.