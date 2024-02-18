أوكرانيا تحبط هجوما روسيا على الجبهة الجنوبية

أحبط الجيش الأوكراني اليوم الأحد، هجوما روسيا على الجبهة الجنوبية بعد انسحابه من بلدة أفدييفكا في شرق البلاد.

ونقلت رويترز عن الجيش قائد الأوكراني أولكسندر سيرسكي قوله أن القوات الأوكرانية انسحبت من أفدييفكا كي لا تتعرض لحصار كامل من قبل القوات الروسية، بعد شهور من القتال العنيف.

ويفتح هذا الحدث الطريق أمام أكبر تقدم روسي منذ مايو 2023 عندما استولت موسكو على مدينة باخموت.

وقال الجيش الأوكراني على تطبيق تيليجرام “أحبطت قوات الدفاع هجوما روسيا في زابوريجيا أمس”، مضيفا أنه دمر 18 مركبة مدرعة من بينها ثلاث دبابات وإن الروس “تراجعوا إلى مواقعهم السابقة”.

وتركزت الهجمات المضادة الأوكرانية على المنطقة الجنوبية في زابوريجيا في صيف 2023 إلا أن هذا لم يحقق نتائج ملموسة وتم تحرير عدد قليل فقط من المناطق السكنية.