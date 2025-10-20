أوكرانيا.. ترامب ينفي التنازل عن دونباس ويؤجل قرار «توماهوك»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لم يناقش مع الجانب الأوكراني أي إمكانية للتنازل عن إقليم دونباس لروسيا، واصفاً هذه الأنباء بأنها “غير صحيحة”.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة لا يمكنها تسليم كل أسلحتها لأوكرانيا حفاظاً على أمنها.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، شدد ترامب على أن بلاده تسعى للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية كبيرة، كما أشار إلى علاقته الجيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، إلى أن ترامب لم يتخذ قراراً بعد بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك”، موضحاً أن الرئيس تفكر في الأمر بعد طلب أوكرانيا، لكنه أشار إلى ضرورة الاحتفاظ بها للاستخدام الأمريكي.

من جهته، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب على ممارسة مزيد من الضغط على بوتين لإنهاء الحرب، مؤكداً أن الجيش الروسي أقوى من حماس وأن الضغط الدولي يجب أن يكون أكبر.

وأضاف زيلينسكي ضرورة إشراك أوكرانيا في أي محادثات حول تسوية النزاع، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية التي تركز على البنى التحتية المدنية، ما أدى إلى حرمان آلاف المدنيين من التدفئة والكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء.

وتأتي هذه التصريحات بعد زيارة زيلينسكي لواشنطن ولقائه ترامب في البيت الأبيض، حيث طالب بصواريخ “توماهوك” طويلة المدى، لكنه لم يحصل على موافقة أمريكية في الوقت الحالي، في محاولة من ترامب لتحقيق اختراق دبلوماسي جديد بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي.