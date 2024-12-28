أوكرانيا ترسل 500 طن دقيق القمح إلى سوريا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده أرسلت 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا، ضمن البرنامج الإنساني “الحبوب من أوكرانيا” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وقال زيلينسكي في منشور باللغة العربية على حسابه في منصة “إكس”: إن “شحنة الدقيق في طريقها بالفعل إلى سوريا”، وأضاف: “كما وعدنا، نحن ندعم الشعب السوري في وقت حاجته”.

وقال الرئيس الأوكراني: “من المخطط توزيع دقيق القمح على 33,250 عائلة، أو ما يعادل 167 ألف شخص، في الأسابيع القادمة، تزن كل عبوة 15 كيلوغراما ويمكن أن تكفي لإطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر”.

وأضاف: “نتمنى لسوريا وشعبها الأمان والاستقرار والتعافي، نحن نعرف القيمة الحقيقية لهذه الأمور”.

As promised, we are supporting the Syrian people in their time of need.



500 tonnes of Ukrainian wheat flour are already on their way to Syria as part of our “Grain From Ukraine” humanitarian program in cooperation with the WFP.



The wheat flour is planned to be distributed to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024