أوكرانيا تسقط 16 مسيّرة روسية.. وموسكو تتّهمها باستهداف محطة نووية

قالت القوات الجوية الأوكرانية إنّها أسقطت 16 مسيّرة خلال هجوم روسي على جنوب شرقي البلاد الليلة الماضية، في حين اتهمت السطات الروسية كييف باستهداف محطة نووية في مقاطعة «كورسك».

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أنّ قواتها تصدت لمحاولات تقدم روسية على محاور كوبيانسك في مقاطعة «خاركيف»، و«ليمان وباخموت وافدييفكا ومارينكا» في مقاطعة دونيتسك».

وكشفت الأركان الأوكرانية في بيان أنّ القوات الروسية حاولت منع تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعتي «زاباروجيا وخيرسون» عبر غارات جوية في مناطق عدة بالمقاطعتين.

وأفاد حاكم مقاطعة «فورونيغ» الروسية ألكسندر غوسيف بأن الدفاعات الجوية أسقطت مساء أمس الخميس 3 مسيّرات أوكرانية في المقاطعة. وأوضح المسؤول أن المسيّرات رُصدت ودُمرت على بعد كيلومترات قليلة من المدينة الواقعة جنوب غربي روسيا.

وبينما نقل موقع «ريدوفكا» الروسي عن السكان في المقاطعة سماعهم دوي انفجار، أكد الحاكم أن إسقاط المسيرات لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.