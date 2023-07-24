أوكرانيا تشن هجوما مكثفا على موسكو.. وروسيا تقصف مدنا أوكرانية

شنّت أوكرانيا صباح اليوم الاثنين هجوما مكثفا بالطائرات المسيّرة على شبه جزيرة القرم، الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لروسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدّت هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو وأنّه تم اعتراض طائرتين مسيرتين وتدميرهما، كما أعلنت شن هجوم على منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم إسقاط 10 مسيرات، مشيرة إلى أنّ الهجوم أدى إلى إصابة مستودع للذخيرة.

وقال حاكم القرم الموالي لموسكو سيرغي أكسيونوف إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 “مسيّرة معادية في سماء القرم وحيّدتها”، مشيرا إلى إصابة مستودع للذخيرة في الهجوم الأوكراني في منطقة دجانكوي بشمال القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنّ قوات الدفاع الجوي صدت هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على موسكو في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، وأنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين وتدميرهما.

وقال رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين -على تطبيق تليغرام- إنّ طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في موسكو حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، دون أن يسفر ذلك عن أضرار جسيمة أو إصابات.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن كييف حاولت تنفيذ ما سمته “عملا إرهابيا” في موسكو عبر استهداف عدة منشآت فيها. وأشارت إلى أنّ إحباط هذه المحاولة تم بوسائل حرب إلكترونية، وأنّ الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.