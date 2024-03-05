أوكرانيا تضع شروطا لاستمرار «ترانزيت الغاز الروسي» عبر أراضيها

حددت أوكرانيا شروطا لاستمرار ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا بعد عام 2024.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن أوكرانيا على استعداد لمواصلة السماح بترانزيت غاز الأنابيب الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا بعد العام 2024 إذا طلبت دول الاتحاد الأوروبي ذلك.

وأكد شميغال، أن أوكرانيا لا تنوي الدخول في مفاوضات مع روسيا أو التوقيع على اتفاق مع “غازبروم” الروسية” حول تمديد عقد ترانزيت الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا.

وأشار إلى أن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، مضيفا: قد تكون مجموعة من الدول الأوروبية مهتمة بترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

يذكر انه ينتهي عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى النمسا وسلوفاكيا والتشيك وغيرها آخر السنة الجارية.

وكانت المفوضة الأوروبية، طرحت في وقت سابق، خطة للتخلي عن إمدادات الغاز من روسيا بحلول العام 2027.

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون: إن المفوضية الأوروبية لا تنوي التواصل مع موسكو بشأن نقل الغاز الروسي إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يخطط بدلا من ذلك، إلى التخلي عن الغاز الروسي بحلول 2027 على أقصى تقدير، ويعمل على إيجاد طرق إمداد بديلة وموردين جدد.

وقالت المفوضة في ختام اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الطاقة: بالطبع سيكون الإجراء الأكثر فاعلية للتخلص من الغاز الروسي توسيعَ رقعة العقوبات لتشمل الغاز الطبيعي المسال وكافة توريدات الغاز عبر الأنابيب من روسيا، ولكن حتى الآن لا يوجد إجماع بهذا الشأن من جانب رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قلص اعتماده على توريدات الغاز من روسيا، منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وتشير البيانات الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى أن التوريدات من روسيا تشكل نحو 15% من الغاز الذي تستورده دول الاتحاد الأوروبي، بينما كانت نسبتها ما بين 45 و50% قبل عامين.

هذا ويخطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027.