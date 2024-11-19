أوكرانيا تطلق أول صواريخ «أتاكمز» على روسيا.. عضو بالكونغرس: «بايدن» مجرد دمية ويجب عزله

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “القوات الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية بستة صواريخ باليستية من طراز “ATACMS أتاكمز“ أمريكية الصنع الليلة الماضية”.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء: “إن الجيش الأوكراني شن في الساعة 03:25 الليلة الماضية هجوما على منشأة في بريانسك بستة صواريخ باليستية وهي حسب البيانات المؤكدة صواريخ “ATACMS أتاكمز” التكتيكية العملياتية أمريكية الصنع”.

وأشار البيان إلى “أن أطقم منظومات “إس-“400 و”بانتسير” للدفاع الجوي أسقطت خمسة صواريخ وألحقت أضرارا بالسادس الذي سقط حطامه على منطقة فنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، مما أدى إلى نشوب حريق تم إخماده على الفور، دون وقوع ضحايا أو دمار”.

عضو بالكونغرس: بايدن مجرد دمية ويجب عزله بسبب “القرار الصاروخي”

قال عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري توماس ماسي، “إن سماح “جو بايدن” لأوكرانيا بقصف العمق الروسي بصواريخ أمريكية، يتعارض مع الدستور الأمريكي ويعتبر سببا لعزل الرئيس”.

وكتب عضو الكونغرس على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي “اكس”: “من خلال السماح بشن ضربات صاروخية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، يرتكب بايدن عملا غير دستوري من أعمال الحرب يعرض حياة جميع المواطنين الأمريكيين للخطر. هذه جريمة تستوجب العزل، لكن الوضع الحقيقي يكمن في أن بايدن مجرد دمية عديمة الإرادة في يد الدولة العميقة”.

يذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت في وقت سابق، أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لقصف عمق الأراضي الروسية”.

وأشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن “قرار واشنطن هذا يعني “موجة نوعية جديدة من التوتر وانتقال الأمور إلى وضع جديد من حيث تورط الولايات المتحدة” في التزاع الأوكراني”.

وأضاف أن “الرئيس فلاديمير بوتين قد صاغ موقف روسيا بشكل واضح للغاية لا لبس فيه فيما يتعلق بقرارات الضربات بالأسلحة بعيدة المدى على أراضيها.. وتلقى الغرب الجماعي هذه الإشارات”.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن “قرار “بايدن” فيما يتعلق باستخدام صواريخ “أتاكمز” الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي”.