أوكرانيا تعلن إحباط هجوم صاروخي روسي كبير فجر الجمعة

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده منع ما وصفه بعمل إرهابي روسي ضد محطة زاباروجيا النووية.

وأعلنت أوكرانيا أنّها أحبطت في وقت مبكر اليوم الجمعة هجوما صاروخيا روسيا كبيرا، في وقت تواصل فيه القوات الأوكرانية هجومها المضاد في شرق وجنوب البلاد.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 صاروخ كروز أطلقتها روسيا وكانت متجهة نحو قاعدة جوية في منطقة «خميلنيتسكي» غرب البلاد، وأنّ الصواريخ أطلقتها قاذفات إستراتيجية روسية من منطقة بحر قزوين.

ويأتي الهجوم الصاروخي الروسي عقب قصف أوكراني استهدف جسر «تشونغار» الذي يربط مقاطعة «خيرسون» الأوكرانية بـ «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها روسيا إليها عام 2014، وذلك بهدف قطع الإمدادات عن القوات الروسية.

ووفقا لحاكم مقاطعة «خيرسون» الموالي لروسيا، فإن القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ من طراز «ستورم شادو» البريطانية لضرب الجسر.