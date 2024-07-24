أوكرانيا تعلن استعدادها للتفاوض مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا.

ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، عن “كوليبا”، قوله: “إن الجانب الأوكراني مستعد لإجراء حوار ومفاوضات مع الجانب الروسي، بالطبع، يجب أن تكون المفاوضات عقلانية ولها أهمية عملية، تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم”.

من جهته قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، “إن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات”.

ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: “يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات، ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية”.

وأضاف وانغ يي: “لقد أعربت روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة عن استعدادهما للمفاوضات بدرجات متفاوتة، وعلى الرغم من أن الظروف والفرص لذلك لم تنضج بعد، إلا أننا ندعم جميع الجهود التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلام، ومستعدون لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات”.

هذا وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، مخلفة عشرات آلاف القتلى والمصابين من الطرفين.