أعلنت السلطات الأوكرانية إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية المملوكة للدولة، مما أدى إلى توقف كامل لتوليد الكهرباء في البلاد.

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية “سنتر إينرغو” في بيان رسمي: “تم إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا، ولا توجد أي قدرة حالية على توليد الطاقة الكهربائية”.

وتشير التقارير المحلية إلى أن المواطنين سيواجهون انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء، في ظل استمرار الاستهدافات الروسية للبنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وفي سياق الأزمة، أفادت صحيفة “بوليتيكو” بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحاول إيجاد “كبش فداء” لتحميله مسؤولية انهيار قطاع الطاقة، مشيرةً إلى أن اعتقال ومحاكمة الرئيس السابق لشركة Ukrenergo، فلاديمير كودريتسكي، قد يكون جزءًا من هذا التكتيك الاستباقي.

وأوضحت الصحيفة أن الأوكرانيين يعبرون عن غضبهم بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ما يزيد الضغوط على الحكومة ويجعلها تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات السياسية لتخفيف المسؤولية المباشرة عن الأزمة.