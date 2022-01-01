أوكرانيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها

اعتمد البرلمان الأوكراني، قانوناً يقضي بمنع السفن الروسية من الوصول إلى الموانئ والمياه الداخلية لأوكرانيا، وأصبح هذا القانون ساريا اعتباراً من اليوم السبت.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد هذا القانون في 3 ديسمبر 2020، وتم نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وينص القانون الأوكراني، يحظر على السفن التي ترفع علم “الدولة المعتدية” (كما يطلقون على روسيا في أوكرانيا) نقل الركاب والبضائع على الرحلات الدولية بين موانئ أوكرانيا النهرية، وفرض القانون حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا، بحسب ما نقلالت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

يُشار إلى أن العلاقات الروسية الأوكرانية كانت قد تدهورت بسبب النزاع المسلح في دونباس، حيث تتهم كييف موسكو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وفي يناير 2015 أعلنتها “دولة معتدية”، ووقفت الدول الغربية في صف أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

وينفي الكرملين الاتهامات الأوكرانية، مشددا على أن موسكو لا تشارك في الصراع الأوكراني الداخلي، وعلى النقيض فهي تأمل أن تتمكن كييف من تجاوز أزمتها السياسية والاقتصادية.