أوكرانيا تهاجم القرم وتتقدّم في دونباس، وروسيا تُسقط مسيّرات

هاجمت القوات الأوكرانية مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، في تطور جديد في الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا، بينما أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على بلدة كليشفكا في دونباس.

ووفقاً لما أوردته “الجزيرة نت” أكّد حاكم سيفاستوبول، “ميخائيل رازفوزجاييف”: أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية، دون وقوع أي أضرار.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد نقلت عن مصادر في الاستخبارات قولها: أن الهجوم أسفر عن انفجارات في المدينة، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تعلن حتى الآن عن وقوع أي أضرار أو سقوط ضحايا.

من جهة أخرى، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، “هانا ماليار” اليوم الاثنين: أن قوات بلادها استعادت السيطرة على مساحة قدرها كيلومترين مربعين قرب مدينة باخموت، وأكثر من 5 كيلومترات مربعة على الجبهة الجنوبية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التطور بعد يومين فقط من تمكن القوات الأوكرانية من السيطرة على بلدة أندرميفكا القريبة من كليشفكا، وإحراز تقدم باتجاه بلدة ثالثة قريبة هي بلدة كوردوميفكا.

وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام ونصف العام، وقد أسفرت عن مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية في البلدين.