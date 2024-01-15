أوكرانيا تُعلن إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين، أنها أسقطت طائرتين حربيتين روسيتين فوق بحر آزوف، في تطور ميداني ذو دلالات كبيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أن قوات بلاده أسقطت طائرة حربية من طراز “ايه-50” وهي طائرة قيادة مجوقلة وتستخدم لمسح بالرادار بعيد المدى، وطائرة حربية من طراز “إيل-22” تُستخدم أيضاً كمركز قيادة من الجو، معربا عن الشكر “للقوات الجوية على هذه العملية المخططة والمنفذة بشكل مثالي في منطقة بحر آزوف”.

ولم يقد الجيش الأوكراني توضيحات حول كيف تم إسقاط الطائرتين اللتين تستخدمان للاستطلاع وتحديد الأهداف والتنسيق بين القوات.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بإنه لا يستطيع التعليق، بسبب نقص المعلومات حول هذا الموضوع.

ونقلت الوكالة عن ديمتري بيسكوف “ليس لدينا أي معلومات” في هذا الشأن، قبل أن يطلب التوجه إلى وزارة الدفاع الروسية التي تلتزم الصمت بشكل عام عن خسائرها منذ بدء العمليات الروسية في أوكرانيا قبل قرابة السنتين.

يشار إلى أن المساعدات العسكرية الغربية للدفاع المضاد للطائرات في أوكرانيا عزز التصدي للصواريخ والمسيرات الروسية التي تهاجم المدن الأوكرانية.