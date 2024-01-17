أوكرانيا تُعلن إسقاط 19 مُسيَّرة روسية في ليلة واحدة

أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء، أنها أسقطت 19 من أصل 20 مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل، لا سيما ضد مدينة أوديسا الساحلية في جنوب البلاد حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت أمس إصابة 17 شخصا في خاركيف، إحدى كبرى مدن شمال شرق البلاد، بعد هجوم صاروخي مزدوج بصواريخ أس-300 ألحق أضرارا بعشرين مبنى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سلاح الجو الأوكراني قوله أنه “في ليلة 17 يناير 2024، ضرب العدو بعشرين مسيرة من نوع شاهد-136/131″، موضحا أنه دمّر 19 أثناء طيرانها دون تحديد ما حصل للمسيّرة العشرين.

وبحسب كليمينكو، فإن مناطق خيرسون (جنوب)، ودنيبرو (وسط)، وسومي (شمال) تعرضت كلها لهجوم من قبل الجيش الروسي ليلا لكن “لحسن الحظ، لم تقع إصابات”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر أمس من أن أوكرانيا قد تتعرض “لضربة قاضية” في حال طال النزاع، مؤكداً أن المبادرة على الجبهة باتت “بشكل تام” بيد القوات الروسية.