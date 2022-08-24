أوكرانيا تُعلن تجاوز مرحلة أسوأ سيناريو للغزو الروسي

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن بلاده تجاوزت مرحلة “أسوأ سيناريو” للغزو الروسي، موضحاً أن المرحلة الحالية هي “مرحلة استقرار في ساحات المعركة”.

وذكر ريزنيكوف في تصريح لشبكة “سي إن إن عربي” اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال إذا كانت الحرب الروسية الأوكرانية تنجرف إلى طريق مسدود: “نحن في مرحلة استقرار كل ساحات المعركة مع التحرك الصغير للوحدات، وقد صنعنا الكثير من وسائل الردع الجيدة”.

ونوه ريزنيكوف أنه يعتقد أن أوكرانيا على وشك الدخول في “مرحلة جديدة” من الحرب مع بدء حملة الهجوم المضاد في اتجاه مختلف.

وفي سؤال عما إذا كان يخشى أن يبدأ المجتمع الدولي بالتعب من الحرب، قال ريزنيكوف: “أسميها متلازمة التعب، وهي بالنسبة لي أحد التهديدات الرئيسية، ونحن بحاجة إلى العمل مع هذا التهديد، لأننا نحتاج أن نتواصل ونتحدث مع الناس مثلما أفعل معك، وأقولهم لا تتعبوا لأن هذا خطير للغاية بالنسبة لنا”.