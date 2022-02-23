أوكرانيا تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً

أعلن وزير الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أوليكسي دانيلوف، أنه تم فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا لمدة 30 يوماً، في ظل التوترات العسكرية مع روسيا على الحدود الشرقية.

وقال دانيلوف، إنه بنبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة.

وأكد دانيلوف أن كل منطقة من مناطق أوكرانيا ستكون قادرة على اختيار الإجراءات التي سيتم تطبيقها “اعتماداً على ضرورتها”، مشيراً إلى أن ذلك يعد تعزيزاً للنظام العام.

وأشار إلى أن الإجراءات “قد تشمل تعليق أنواع معينة من وسائل النقل وزيادة عمليات تفتيش المركبات ومطالبة الناس بإبراز أوراق ثبوتية”، واصفاً ذلك بأنه إجراء “وقائي”.