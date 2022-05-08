أوكرانيا تُعلن مقتل أكثر من 25 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، مقتل 25,500 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في آخر تحديث لها بشأن الحرب، أن القوات الأوكرانية دمرت 199 طائرة روسية و 156 طائرة هليكوبتر و 360 طائرة بدون طيار و 1130 دبابة و 2741 عربة مدرعة و 509 أنظمة مدفعية.

وأضافت الأركان الأوكرانية أن روسيا خسرت أيضا 179 نظاما لقاذفات الصواريخ المتعددة و 1961 مركبة وخزانات وقود و 86 نظامًا مضادًا للطائرات و 12 قاربًا و 92 صاروخًا من طراز كروز.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، قُتِل 3 آلاف و309 مدنيين وأصيب 3 آلاف و493 آخرون في اوكرانيا منذ شن روسيا حربها في 24 فبراير الفائت.