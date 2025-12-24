أوكرانيا.. زيلينسكي يطرح خطة سلام من 20 بنداً!

طرح رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خطة للسلام تتضمن 20 بنداً، لا تشمل التخلي عن الانضمام لحلف “الناتو” أو عن الأراضي التي انضمت إليها روسيا، وهما مطلبان رئيسيان لموسكو للبدء في أي تسوية.

وتشمل الخطة انسحاب القوات الروسية من مقاطعات دنيبروبتروفسك ونيكولايف وسومي وخاركوف، دون اشتراط انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس، وإعادة محطة زابوروجيه النووية إلى إدارة مشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وتؤكد الخطة عدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ومناطق دونباس، وعدم تضمين أي بند يلزم أوكرانيا بعدم الانضمام لحلف “الناتو”، والسعي للحصول على ضمانات أمنية مماثلة للمادة 5 في ميثاق الحلف، مع استمرار جعل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدفاً استراتيجياً.

كما تتضمن بنود الخطة التزام أوكرانيا بأن تكون دولة خالية من الأسلحة النووية، استمرار الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية، تحديد قوام القوات المسلحة بـ800 ألف فرد في أوقات السلم، وتسريع توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وتتطرق الخطة إلى إطلاق حزمة تنمية شاملة عبر اتفاقية استثمارية لجذب 800 مليار دولار لإعادة الإعمار عبر صناديق متخصصة، وتضمين برامج تعليمية لتعزيز التسامح بين الثقافات ومكافحة العنصرية والتحيّز، بالإضافة إلى اتفاقية عدم اعتداء بين روسيا وأوكرانيا مع مراقبة دولية على خط التماس وتبادل الأسرى والمدنيين والأطفال والمسجونين السياسيين.

وتشترط الخطة إجراء استفتاء شعبي أوكراني على الاتفاق، مما يتيح هدنة مؤقتة ويكسب الوقت على الجبهة، مع ضرورة إجراء الانتخابات الأوكرانية بأقرب وقت بعد توقيع الاتفاق، والإشراف على تنفيذه عبر “مجلس للسلام” برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

انفجار قرب سيارة شرطة في موسكو يسفر عن مقتل شرطي وشخص آخر والتحقيق جارٍ

لقي شرطي مرور وشخص آخر حتفهما إثر انفجار وقع في شارع يليتسكايا جنوبي موسكو، أثناء محاولة توقيف شخص مشبوه بالقرب من سيارة شرطة، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.

وأوضحت اللجنة أن الحادث وقع خلال ليلة 23-24 ديسمبر، عندما اقترب الشرطيان من الشخص المشبوه لتوقيفه، فانفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من السيارة. وأكدت اللجنة أن التحقيق في ملابسات الحادث مستمر، حيث يقوم المختصون بمعاينة موقع الانفجار ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، إلى جانب إجراء فحوصات جنائية، بما في ذلك فحص المتفجرات.

وأشار حساب مديرية المرور الحكومي على تطبيق تلغرام إلى أن الشرطيين اللذين استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما هما الملازمان إيليا كليمانوف وماكسيم غوربونوف، البالغ عمرهما 24 و25 عامًا على التوالي. وانضم كليمانوف إلى شرطة موسكو في أكتوبر 2023، بينما انضم غوربونوف في فبراير 2022، وترك الأخير وراءه زوجته وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز تسعة أشهر.

ويأتي الحادث في سياق سلسلة من العمليات الإرهابية في موسكو، حيث أعلنت لجنة التحقيق الروسية، يوم الاثنين الماضي، فتح تحقيق جنائي في مقتل اللواء فانيل سارفاروف، مدير إدارة التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إثر انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارته في شارع ياسينيفايا.