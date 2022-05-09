أوكرانيا: نحو 70 سفينة محاصرة في الموانئ جراء الحرب

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميغال، عن وجود نحو 70 سفينة محاصرة في موانئ البلاد بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكر شميغال بحسب وكالة أنباء «انترفاكس أوكرانيا» المحلية، أنّه بدأ بالفعل يشعر بتبعات الحرب التي أطلقتها روسيا على الأمن الغذائي العالمي بسبب توقف عمليات الشحن في البحر الأسود.

وأوضح شميغال أن بعض السفن أجبرت على دخول الموانئ بسبب القصف والأضرار الناجمة عنه ومقتل أفراد طواقم بعض السفن، مشيرا إلى أنّ هناك الآن نحو 70 سفينة محاصرة في موانئ أوكرانيا، من بينها 10 سفن في ميناء أوديسا.

وأشار شميغال إلى أن غالبية السفن المحاصرة هي ناقلات بضائع وسفن شحن عامة، مضيفا أن نحو 90 مليون طن من المنتجات الزراعية التي تعتزم أوكرانيا توريدها لدول إفريقيا وآسيا وأوروبا تم عرقلة شحنها.

وبحسب شميغال ، فإن جزءا من البضائع تم نقلها عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية في حين يتعرض بعضها للقصف او للمصادرة من قبل الجيش الروسي.

وذكر رئيس الوزراء الأوكراني أن أوكرانيا تخسر يوميا 170 مليون دولار بسبب الموانئ المحاصرة، منوها أن فرص التصدير في البلاد تراجعت أكثر من النصف.