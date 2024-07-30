أولمبياد باريس.. منتخب قطر للكرة الشاطئية يتأهل للدور الثاني

تأهل المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور الثاني بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزه أمس الاثنين، على نظيره السويدي بشوطين لشوط، خلال الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة بواقع (15-21 و21-19 و20-18).

وقدم المنتخب القطري حامل برونزية أولمبياد طوكيو 2020 والمكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، مستوى جيدا أمام الثنائي السويدي هالمان وهيلفيج خاصة في الشوطين الثاني والثالث اللذين كان فيهما ندا قويا لنظيره السويدي المصنف الأول عالميا.

وتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراته الأولى على الثنائي الإيطالي المكون من باولو نيكولاي وصامويل بشوطين نظيفين 21- 19 و21-18.

وسيختتم المنتخب القطري مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الأسترالي، في الأول من أغسطس/آب المقبل.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور المقبل بصورة مباشرة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث ليصبح مجموع الفرق المتأهلة 14 فريقا.