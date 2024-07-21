أولمبياد 2024.. الوفد الليبي ينهي إجراءات استقبال البعثة بباريس

أنهت رئاسة الوفد الليبي في دورة الألعاب الأولمبية «أوليمبياد 2024» جميع ترتيبات وإجراءات الوفد الذي يتأهب للمشاركة في الحدث الرياضي العالمي الذي يأسر العالم كل أربع سنوات.

ويأتي ذلك قبل نحو 5 أيام من موعد انطلاق دورة أولمبياد باريس 2024 المقررة خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وعقد رئيس الوفد عديد الاجتماعات بباريس مع اللجان المنظمة لاستقبال البعثة وتجهيز مقر إقامتها داخل القرية، ورفع العلم الليبي فوق مقر الإقامة في القرية الأولمبية.

ويقام الأولمبياد في باريس من جديد، بعد 100 عام من آخر مرة استضافت فيها العاصمة الفرنسية دورة الألعاب الصيفية عام 1924.