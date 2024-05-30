«أولى إنرجي» القابضة تستعرض نشاطها لسنة 2023م

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أولى إنرجي القابضة التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، اجتماعها اليوم الخميس، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس وأعضاء شركة لاب موريشيوس.



وتم خلال الاجتماع استعراض البيانات المالية لشركة أولى إنرجي لسنة 2023م واعتمادها من قبل الجمعية العمومية، بالإضافة إلى استعراض تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، واستعراض تقرير النشاط السنوي للشركة خلال سنة 2023م.

كما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية تعيين مراجع خارجي جديد للسنة المالية الحالية 2024م.

يشار إلى أن شركة أولى إنرجي تتواجد في 17 دولة أفريقية، وتمتلك وتدير أكثر من 1300 محطة توزيع للمشتقات النفطية، وتقوم بالتزويد بوقود الطائرات في 50 مطاراً في جميع أنحاء القارة.

وتمتلك الشركة عدداً من مصانع زيوت محركات السيارات، وتحتل المرتبة الثالثة بين الشركات العاملة في مجالها على مستوى القارة الأفريقية.

يُذكر أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.