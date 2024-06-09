«أولى إنرجي» تواصل توسّعها في تونس وتفتتح محطتي وقود

دشنت شركة أولى إنرجي إحدى أكبر الشركات التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، يوم الخميس الماضي، محطتي وقود جديدتين بتونس في الطريق السيارة صفاقس بمنطقة عقارب على النقطة الكيلومترية 252.



وتم تشييد كل محطة من المحطتين على مساحة تفوق الـ20 ألف متر مربع، مع تزويدهما بكافة الخدمات اللازمة لمستخدمي الطريق؛ بما في ذلك توفير الوقود والشحن الكهربائي، وكذلك أعمال العناية بالسيارات، ومعرض لمنتجات أولى، مع استراحة مُجهزة على أعلى مستوى أُلحقت بها مساحة مخصصة للأطفال، بالإضافة لمصلى.

ويأتي افتتاح محطتي عقارب ضمن خطة مجموعة أولى إنرجي للتوسع في خدماتها، حيث جاري العمل على إنشاء أربع محطات إضافية في تونس.

وتُعد مجموعة أولى إنرجي القابضة واحدة من كبرى الكيانات الموزعة للمنتجات النفطية في عموم إفريقيا؛ وذلك عبر إدارتها لـ 1300 محطة، تنتشر في 17 دولة إفريقية مختلفة، بخلاف خدمتها لقطاع الطيران من خلال حضورها في 50 مطاراً، كما تمتلك وتدير كذلك ثمانية مصانع حديثة لخلط وتعبئة زيوت التشحيم، تتمتع بقدرة إنتاجية سنوية ضخمة.

يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.