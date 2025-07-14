أولى إنرجي… نمو مستدام وأرباح متصاعدة

سجّلت شركة أولى إنرجي، إحدى الشركات التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2024، وذلك وفقًا لما أُعلن في الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية، الذي عُقد صباح اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025.

وتضمّن الاجتماع استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقديم تقرير مراجع الحسابات الخارجي، بالإضافة إلى استعراض تقرير النشاط السنوي للشركة.

وأظهرت النتائج المالية أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.5 مليون يورو خلال عام 2024، مقارنة بـ29.8 مليون يورو في عام 2023، و11.2 مليون يورو في عام 2022، ما يعكس نموًا ماليًا متصاعدًا وأداءً مستقرًا، مدعومًا بالتوجّه الاستراتيجي لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار نحو دعم شركاتها التابعة وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وأعرب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مؤكدين أن هذه النتائج تمثل امتدادًا إيجابيًا لمسار النمو الذي تشهده الشركة، مع التشديد على أهمية مواصلة تحسين الأداء المالي والتشغيلي خلال المرحلة المقبلة.

وتُعد أولى إنرجي القابضة إحدى الشركات المملوكة بالكامل لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وتتمتع بحضور واسع في 17 دولة أفريقية. كما تُشغّل أكثر من 1500 محطة لتوزيع الوقود، وتقدّم خدمات التزويد بالوقود في 55 مطارًا أفريقيًا، بالإضافة إلى امتلاكها سبعة مصانع متخصصة في إنتاج زيوت المحركات الثقيلة، موزعة في عدد من دول القارة.