أولياء أمور وتلاميذ يحتجون على غلق المدارس في إيطاليا

آلاف من أولياء الأمور والتلاميذ والمدرسين احتجو في الميادين في أنحاء إيطاليا على ما يصفونه بالإغلاق غير الضروري للمدارس ضمن محاولات الحد من إصابات كورونا المستجد. وفقا لفرانس برس.

ونُظمت الاحتجاجات، وهي أول احتجاجات ذات أهمية تذكر ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ماريو دراجي التي تقلدت السلطة الشهر الماضي، في أكثر من 35 ميدانا في مختلف أنحاء البلاد من بينها بياتسا ديل بوبولو في روما وبياتسا دومو في وسط ميلانو. ووعد بأن تكون المدارس أول ما يُفتح عندما تخفف القيود الراهنة المفروضة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وكان عدد المحتجين في كل ميدان محدودا بسبب القيود المفروضة على التجمعات نتيجة لفيروس كورونا. وكُتبت على لافتة رفعها طفل عاليا في روما “افتحوا المدارس أيا كانت النتائج” في إشارة إلى وعد دراجي الشهير بإنقاذ اليورو عندما كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي في 2012.

ويذكر أن أغلب المدارس أُغلقت في إيطاليا يوم 15 مارس ويتلقى التلاميذ الدروس على الإنترنت.

وجاء في بيان أصدره فرع روما لشبكة “افتحوا المدارس” الوطنية التي نظمت المظاهرات “نطلب شيئا واحدا: أن تنال مدارسنا وضع الخدمات العامة الضرورية وأن يعاد فتحها فورا”.