أوليانوف: وزير التجارة الأمريكي يتصرف كأنه «ممثل قوة استعمارية»

صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد، بأن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يتصرف كأنه “ممثل قوة استعمارية”، في تعليق على مقابلة لوتنيك الأخيرة مع وكالة “بلومبرغ”.

وكتب أوليانوف على منصة “إكس”: “يتصرف هذا الرجل كممثل لقوى استعمارية. إنه لا يفهم بصدق لماذا لا تعير الهند اهتمامًا لتهديدات وابتزازات واشنطن”.

وكان لوتنيك قد صرح في المقابلة بأن الهند لا تزال ترفض فتح سوقها أمام المنتجات الأمريكية، والتوقف عن شراء النفط الروسي، وتعليق مشاركتها في مجموعة بريكس، ما أثار انتقادات موسكو.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر أغسطس، تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية، ليتم رفع الرسوم الجمركية على واردات السلع والخدمات الهندية إلى 50%.

من جهتها، وصفت الهند الإجراءات الأمريكية بأنها “غير معقولة وغير عادلة”، مؤكدة استعدادها للحوار ومواصلة البحث عن حلول وسط، مشيرة إلى أن الانتقادات الأمريكية انتقائية، إذ تستمر الصين والاتحاد الأوروبي في شراء النفط الروسي دون أن تتعرض لمثل هذه العقوبات.