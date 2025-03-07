أول إعصار يضرب أستراليا خلال 51 عاماً… أوامر إخلاء عاجلة لـ«عشرات آلاف» السكان!

تشهد مناطق عديدة في أستراليا فيضانات عارمة بسبب العواصف التي تضرب البلاد، وسط إصدار السلطات أوامر لسكان عشرات آلاف المنازل بإخلاء منازلهم، بعد مخاوف من اقتراب إعصار “ألفريد- أول إعصار إستوائي للمنطقة خلال 51 عاما”.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، “انقطع التيار الكهربي عن عشرات آلاف المنازل وصدرت أوامر للسكان بإخلاء منازلهم المعرضة للفيضانات بعدما تعرض الساحل الشرقي في أستراليا لرياح وأمطار قبل وصول الإعصار الاستوائي للمنطقة”.

وأفاد مدير مكتب الأرصاد الجوية مات كولوبي، بأنه “من المتوقع أن يعبر الإعصار “ألفريد” ساحل ولاية كوينزلاند شمال وسط مدينة بريسبين في وقت مبكر من غد السبت”، وقال: “من المهم ملاحظة أن المسار الدقيق للإعصار غير مؤكد”.

وأشار كولوبي إلى أنه “كان من المتوقع أن العاصفة سوف تضعف لدى اقترابها من بريسبين”.

ووفق الوكالة، “يتحرك “ألفريد” غربا تصاحبه رياح سرعتها 95 كيلومترا في الساعة، بالقرب من المركز، وتصل سرعة الزوابع إلى 130 كيلومترا في الساعة”.

وقال مسؤولون، “إن التيار الكهربي انقطع عن 46 ألف منزل وعمل تجاري في ولاية كوينزلاند بسبب سقوط الأشجار، وكان معظم ذلك في مدينة غولد كوست”.

وأضافوا “أن التيار انقطع عن 43 ألف مبنى بحلول صباح اليوم الجمعة في نيو ساوث ويلز بشمال البلاد، وهي معرضة للفيضانات، ولكن الكهرباء عادت لـ6500 ألف منهم بحلول عصر اليوم (بالتوقيت المحلي)”.

وذكرت هيئة الطوارئ في الولاية، “أنه صدر أمر لـ 19 ألف شخص بإخلاء منازلهم في نيوساوث ويلز، بحلول الظهر أو المجازفة بأن تحاصرهم مياه الفيضانات”.

هذا “وفي 5 فبراير الفائت، تسببت أمطار موسمية غزيرة في فيضانات عارمة بولاية كوينزلاند الأسترالية، وأسفرت عن مصرع امرأتين ونزوح مئات السكان من منازلهم”.

🇦🇺🌀 Big waves have hit beachgoers in Queensland, Australia as #CycloneAlfred looms offshore. While meteorologists say the cyclone may have stalled, its early effects are already being felt along the coast

📽️ Sky News pic.twitter.com/jSXstgc6q1 — 🔴 Wars and news 🛰️ (@EUFreeCitizen) March 6, 2025

It’s like the beginning of a disaster movie tropical cyclone or hurricane Alfred nears Brisbane Australia pic.twitter.com/aZOsX2jGqv — Judith smith (@Judiths53372214) March 6, 2025