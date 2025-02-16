أول اتصال بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا.. ماذا تضمّن؟

بمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ماركو روبيو، مباحثات هاتفية، اتفقا خلالها على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، أنه “تطويرًا للمحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب، في 12 فبراير، اتفق وزيرا الخارجية على إبقاء قناة اتصال مفتوحة لحل المشكلات المتراكمة في العلاقات الروسية الأميركية، بهدف إزالة الحواجز الأحادية الجانب الموروثة من الإدارة الأميركية السابقة، أمام التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المتبادل المنفعة”.

وقالت الخارجية الروسية: “جرى الاتفاق على ترتيب اجتماع خبراء في المستقبل القريب، للاتفاق على خطوات محددة لإزالة العقبات بشكل متبادل أمام عمل البعثات الخارجية لروسيا والولايات المتحدة”.

هذا “وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة، وناقشا القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، أفاد موقع بوليتيكو، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن “مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزمون بدء محادثات سلام مع مفاوضين روس وأوكرانيين في السعودية خلال الأيام المقبلة”.

وذكر تقرير بوليتيكو، أن “مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز ووزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيسافرون إلى السعودية، مضيفا أن المبعوث الخاص للمحادثات الأوكرانية الروسية كيث كيلوج لن يحضر”.