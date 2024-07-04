أول تصريحات له.. وزير الخارجية المصري الجديد يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية المصري الجديد بدر عبد العاطي، استمرار جهود القاهرة للتوصل لصفقة يتم بمقتضاها وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس».

وتعد هذه هي أول تعليقات للوزير الجديد عن حرب غزة، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمس الأربعاء.

وحذر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط «تور وينسلاند»، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تتخذها في الضفة الغربية المحتلة، من خلال الاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني وزيادة حملات الاعتقالات والاقتحامات الممنهجة للقرى والمدن الفلسطينية.