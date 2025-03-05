أول تعليق إسرائيلي أمريكي على الخطة العربية بشأن غزة

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، “أورين مارمورشتاين”، على قمة جامعة الدول العربية التي أعلنت “دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين”.

وقال مارمورشتاين: “البيان الصادر عن القمة العربية لا يعالج الواقع بعد السابع من أكتوبر”، بحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأضاف: “من الجدير بالذكر أنه لم يتم ذكر الهجوم الإرهابي الوحشي لحماس، ولا يوجد أي إدانة لهذا الكيان الإرهابي القاتل، رغم الفظائع الموثقة”.

وتابع: “إن فكرة الرئيس ترامب تتيح الفرصة أمام سكان غزة لاتخاذ خيار حر بناء على إرادتهم الحرة، وهذا ما يجب تشجيعه”.

بدورها، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول أمريكي، أن “الخطة العربية لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي،”براين هيوز”، في بيان لـ”تايمز أوف إسرائيل”: “إن الخطة لا تعالج حقيقة مفادها أن غزة غير صالحة للسكن حاليا، ولا يمكن للسكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة”.

وأضاف هيوز: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس”.

وتابع: “نتطلع إلى مزيد من المحادثات لإحلال السلام والازدهار في المنطقة، ويبدو أنه يترك الباب مفتوحا لمزيد من المحادثات مع الحلفاء العرب”.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، اعتمد القادة العرب “خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، والتي من شأنها أن تكلف 53 مليار دولار، وتجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع، على النقيض من رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وصرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القمة، “بأنه متأكد من أن ترامب سيكون قادرا على تحقيق السلام في الصراع الذي دمر قطاع غزة”.

وأكد السيسي، أن “خطة بلاده ستسمح للفلسطينيين بالبقاء في الأراضي التي مزقتها الحرب”. وقال: ” إن تكنوقراطيين فلسطينيين مستقلين غير تابعين لحماس سيديرون القطاع بعد انتهاء الحرب”.

وأضاف أن “اللجنة ستكون مسؤولة عن الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، استعدادا لعودة السلطة الفلسطينية”.