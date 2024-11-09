أول تعليق لـ «محمد صلاح» بعد تتويجه بجائزة جديدة في «الريدز»

صرح النجم المصري محمد صلاح، بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في فريق “الريدز”، أن نادي ليفربول يمتلك فرصة جيدة للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، ودوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وأضاف: “أقول دائما إن ناديا مثل ليفربول وجماهيره يستحقون القتال دائما من أجل اللقب، لدينا فرصة جيدة للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “أعتقد أن ناديا مثل ليفربول، والمدينة، والجماهير، واللاعبين الذين لدينا، والمدرب، يحتاجون فقط إلى مواصلة القتال، ونأمل أن نفوز بشيء جيد وكبير في النهاية”.

زقال محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إنه حقق المستحيل عندما وصل إلى المركز الثامن في ترتيب هدافي البريميرليج، نظرًا لأنه جناح وليس مهاجمًا.

وبات النجم المصري، البالغ من العمر 32 عاما، في المركز الثامن على سلم ترتيب هدافي البريميرليغ تاريخيا برصيد 164 هدفا، متجاوزا النجم الإنجليزي الساابق روبي فاولر، الذي سجل 163 هدفا خلال مسيرته.

قال صلاح عن هذا الرقم القياسي: “هذا يعني الكثير بالنسبة لي، إنه إنجاز أعمل بجد من أجله حقا، وخاصة عندما تلعب كجناح فإن الأمر يكون أصعب، إذا نظرت إلى الأسماء الأخرى، ستجد أنهم جميعا مهاجمون، كجناح، من الصعب جدا القيام بكلا المهمتين دفاعيا وهجوميا”.

وأتم محمد صلاح: “أنا فخور جدا بالأرقام التي أحصل عليها، وآمل أن أستمر في التحرك نحو الأعلى قليلا”.