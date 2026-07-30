أول تعليق للرئيس المصري على هجوم «ميناء دمياط»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجهات المختصة في مصر تواصل التحقيقات لكشف تفاصيل وملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط شمالي البلاد، بعد تعرضهما لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة يوم الأربعاء 29 يوليو 2026.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حيث بحث الجانبان تداعيات الحادث، إلى جانب عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز استهل الاتصال باللغة العربية، معربًا عن إدانة إسبانيا للحادث، ومؤكدًا تضامن الحكومة والشعب الإسباني مع مصر في هذه الظروف.

وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي أشار خلال الاتصال إلى أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مؤكدًا خطورة تصاعد التوترات في المنطقة، وضرورة تكاتف الجهود المصرية والإسبانية والأوروبية والدولية لاحتواء التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس المصري الجهود التي تبذلها القاهرة لدعم الاستقرار في المنطقة، فيما أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقديره لهذه الجهود، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات بما يحافظ على أمن الشرق الأوسط.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب المستمرة، والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تضامن مصر الكامل مع إسبانيا بعد حرائق الغابات التي شهدتها مناطق عدة مؤخرًا، مقدمًا تعازيه للمتضررين وتمنياته بالشفاء للمصابين، ومؤكدًا استعداد القاهرة لتقديم الدعم اللازم للجانب الإسباني لمواجهة تداعيات الأزمة.

كما هنأ السيسي رئيس الوزراء الإسباني بمناسبة فوز المنتخب الإسباني لكرة القدم ببطولة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، معربًا عن تمنياته لإسبانيا بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد سانشيز تقديره لمبادرة الرئيس المصري بالتواصل معه وتقديم رسالة دعم من مصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصه على مواصلة تطوير التعاون المصري الإسباني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وفي سياق الحادث، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وقوع حريق في سفينة التغييز وسفينة التخزين داخل ميناء دمياط، مؤكدة أن فرق الطوارئ والإطفاء تعاملت مع الموقف وفق خطط الاستجابة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي توجه إلى موقع الحادث لمتابعة إجراءات السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأكدت الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن مصر ومصالحها الوطنية.

كما أكدت الحكومة استمرار تقديم ميناء دمياط لخدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة، مشيرة إلى انتظام حركة التداول والعمل في مختلف قطاعات الميناء.

هذا ويُعد ميناء دمياط من أبرز الموانئ المصرية على البحر المتوسط، ويؤدي دورًا مهمًا في حركة التجارة والطاقة، فيما يأتي حادث الاستهداف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والقلق الدولي من توسع تداعيات الصراعات في المنطقة.