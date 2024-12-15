أول تعليق للفنان «جورج وسوف» بعد سقوط «الأسد»

في أول موقف علني للفنان السوري الشهير الملقب بـ”سلطان الطرب” عقب سقوط بشار الأسد، علق الفنان السوري الكبير جورج وسوف، على التطورات الحاصلة في سوريا.

وكتب الفنان السوري:” أتمنى لسوريا وطني مستقبلا مشرقا جامعا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلا يليق بشعبها الغالي”.

وكان وسوف يعرف بصداقته مع الرئيس السوري السابق، وأدى له عدة زيارات علنية، وفي الشهر الأول من 2023، قدم وزير الإعلام السوري آنذاك، بطرس الحلاق، باسم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، التعازي للفنان جورج وسوف بوفاة نجله وديع، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها”.

وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، ومنهم الفنان أيمن زيدان، والفنان أيمن رضا، والفنانة سلاف فواخرجي، والفنان دريد لحام.

أتمنى لسوريا وطني مستقبلاً مشرقاً جامعاً تسوده المحبة والإستقرار والإزدهار، مستقبلاً يليق بشعبها الغالي. — Georges Wassouf (@wassouf) December 14, 2024