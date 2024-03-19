أول تعليق من إبراهيم دياز بعد انضمامه إلى معسكر منتخب المغرب.. أنا أسعد رجل بالعالم

أعرب نجم نادي ريال مدريد، إبراهيم دياز عن سعادته الغامرة بعد وصوله للمغرب يوم الاثنين للالتحاق بمعسكر منتخب “أسود الأطلس”.

وأكد دياز الذي اختار قبل أيام اللعب للمغرب بدل إسبانيا، أنه سيقدم أفضل ما لديه لمساعدة “أسود الأطلس” لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف دياز في تصريحات صحفية”سعادتي لا توصف، أرى نفسي أسعد إنسان في العالم، وأنا أتابع الحشود التي جاءت لاستقبالي، أنا ممتن لهذا الحب وهذه العواطف التي لم أشعر بها من قبل، هذا شيء يبعث على الفخر، ويحرك الكثير بداخلي.

ومن المنتظر أن يخوض صاحب الـ24 عاما المولود في ملقة الإسبانية لأب من أصل مغربي وأم إسبانية ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية، أن يخوض دياز مباراته الأولى مع المنتخب المغربي، الجمعة المقبل، عندما يلعب “أسود الأطلس” ضد أنغولا في لقاء ودي بمدينة أغادير المغربية.

وكان حظي دياز، باستقبال شعبي حاشد من قبل الجماهير المغربية لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا أمس الاثنين، للمشاركة في تدريبات المنتخب المغربي للمرة الأولى.

وظهر دياز في مقطع فيديو عند وصوله إلى المغرب، مرددا عبارة “دائما المغرب”، في ساحة المطار.

وهتفت الجماهير الحاضرة باسم دياز كثيرا، كما تواجدت وسائل إعلام مغربية وأجنبية لتغطية وصول اللاعب الذي كان محور جدل كبير وتنافس شديد بين المغرب وإسبانيا للظفر بخدماته.