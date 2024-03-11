أول تعليق من مدرب إسبانيا على قرار إبراهيم دياز تمثيل المغرب

صرح المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، بأن كل شخص حر في اتخاذ قراراته، وبالتالي يحترم قرار إبراهيم دياز، مهاجم ريال مدريد، بتمثيل منتخب المغرب.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن: دياز المولود في مدينة ملقا، وينحدر من أصول مغربية من جدته لأبيه، فضل اللعب لأسود الأطلس على حساب الماتادور.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية، عن لويس دي لا فوينتي، تصريحاته عن قرار دياز بتمثيل المغرب، قائلا: “أحترم موقفه. كل شخص حر في اتخاذ قراراته”. وأضاف: “بالنسبة لي، هناك 3 مبادئ أساسية لاختيار اللاعبين في المنتخب: أولا أن يكون الشخص قادرا على اللعب لإسبانيا، وثانيا أن يكون راغبا في ذلك، وثالثا أن يتم اختياره من قبل المدير الفني”.

وتابع: الأهم بالنسبة لي هي الرغبة بدون أي ضغوط أو التزامات، وأن يتقبل المساواة في الحقوق والواجبات، وإذا ابتعدت عن هذه النقطة الأساسية، ستجدني ضدك دائما.

واختتم لويس دي لا فوينتي: “لم أتحدث مع دياز. أنا من يقرر الاستدعاء أو عدمه، والناس تفعل ما يعتقدون أنه يجب عليهم فعله. لقد كنت بالتأكيد المدرب الذي يريد اختياره أكثر من غيري.. أنا أقدره كثيرا وأتمنى له الأفضل.. لدي احترام كامل ومطلق له”.

وكشفت تقارير صحفية، أن قرار دياز يعود لرفض الاتحاد الإسباني، منحه أفضلية على باقي اللاعبين في معرفة موقفه من الانضمام إلى قائمة المعسكر المقبل لإسبانيا، في موعد مبكر.