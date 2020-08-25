أول رحلة طيران من تل أبيب إلى السودان علي متنها وزير الخارجية الأمريكي

تنتظر العاصمة السودانية الخرطوم، وصول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، وهي الزيارة الأولى منذ 15 عاماً من لوزير خارجية أمريكي للسودان، وأيضا هي الأولى، لمسئول أمريكي كبير منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل.

حيث توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى السودان على متن أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن وكالة “فرانس 24” الفرنسية، إن “وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، توجه إلى السودان على متن أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم”.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، في تغريدة على “تويتر”: “يسعدني أن أعلن أنني على متن أول رحلة طيران رسمية مباشرة من الكيان الصهيوني إلى السودان”.

وكان مسؤول بالحكومة السودانية، قال إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور بلاده خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة “رويترز” أنه من المقرر أن يزور بومبيو أيضا الكيان الصهيوني والإمارات يومي الاثنين والثلاثاء بعد اتفاقهما هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة بينهما. وأحجم المسؤول السوداني، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تقديم تفاصيل عن زيارة بومبيو.

ويأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، أن حكومة بلاده “لم تناقش في أية لحظة الموقف من الكيان الصهيوني”، لافتا إلى أنه لم يتلق من رئاسة الوزراء أي توجيه يتعلق بفحوى هذا الأمر.

Happy to announce that we are on the FIRST official NONSTOP flight from Israel to Sudan! pic.twitter.com/eOXNsBAozC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 25, 2020