أول رسالة من السجن لـ«مادورو وزوجته» بعد اعتقالهما

بعث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أول رسالة من داخل السجن منذ اعتقالهما مطلع العام، مؤكدين أنهما يتمتعان بحالة جيدة ويقضيان وقتهما في الصلاة.

ونشرت عائلة الزوجين الرسالة السبت عبر منصة إكس، وجاء فيها: نحن بخير، نحن قويان، هادئان، ونصلي طوال الوقت.

وأضافت الرسالة أن الاتصالات التي تلقياها من العائلة والمؤيدين كان لها أثر معنوي كبير، حيث أشار الزوجان إلى أن كل كلمة حب وكل علامة مودة وكل تعبير عن الدعم يغذي روحهما ويمنحهما قوة روحية.

وجاء نشر الرسالة قبل أسبوع من عيد الفصح، الذي يمثل مناسبة دينية مهمة لدى غالبية الفنزويليين من المسيحيين الكاثوليك.

ووفق المعلومات المتداولة حول القضية، نُقل نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى سجن في حي بروكلين بمدينة نيويورك، عقب اعتقالهما في العاصمة الفنزويلية كراكاس في الثالث من يناير.

ومثل الزوجان أمام محكمة نيويورك للمرة الثانية منذ اعتقالهما، دون الإدلاء بأي تصريحات خلال الجلسة.

وتواجه الزوجة والزوج تهماً تتعلق بتهريب المخدرات، في وقت تسمح فيه السلطات لهما بإجراء اتصال هاتفي يومي مع العائلة أو المحامي لمدة 15 دقيقة، بينما لا يتاح لهما استخدام الإنترنت أو قراءة الصحف داخل السجن.

وفي أول ظهور له أمام المحكمة في الخامس من يناير، عرّف نيكولاس مادورو نفسه بأنه رئيس جمهورية فنزويلا، مؤكداً أنه مختطف من قبل الولايات المتحدة، واصفاً نفسه بأسير حرب.