أول زعيم روسي يزور ولاية ألاسكا.. ترامب يعلن موعد ومكان لقائه مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، أن الاجتماع المنتظر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيُعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا الأمريكية، وذلك في إطار ما يبدو أنه تحرك جديد نحو تسوية النزاع الروسي الأوكراني.

وفي تدوينة نشرها عبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “سيُعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بشدة بيني بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس، في ولاية ألاسكا العظيمة”، مشيرًا إلى أن مزيدًا من التفاصيل سيُعلَن لاحقًا.

وكان ترامب قد لمح في وقت سابق إلى قرب عقد هذا اللقاء، مشيرًا إلى جهود تبذلها إدارته الجديدة للوصول إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، إذ صرّح خلال قمة ثلاثية جمعته برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، بأن “الوضع في أوكرانيا قد يجد طريقه إلى الحل قريبًا”.

وأضاف ترامب: “القادة الأوروبيون يريدون رؤية السلام، أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام، وزيلينسكي يريده أيضًا، وحدسي يخبرني أن لدينا فرصة لتحقيق ذلك.”

وفي تصريح لافت، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق المحتمل لإنهاء النزاع سيشمل تبادلًا في الأراضي بين روسيا وأوكرانيا، دون الخوض في تفاصيل، معتبرًا أن هذه المسألة “معقدة لكنها مفيدة للطرفين”.

وختم ترامب تصريحاته بالقول إن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يكون مستعدًا “للتوقيع على شيء ما” في سبيل إنهاء الحرب.

حاكم ألاسكا يرحب باستضافة القمة الأمريكية الروسية: “نحن بوابة للدبلوماسية في العالم”

رحّب مايك دانليفي، حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية، بقرار عقد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولاية، مؤكداً جاهزية ألاسكا لاستضافة هذا الحدث التاريخي.

وكتب دانليفي في منشور على منصة X (تويتر سابقاً): “أرحب باللقاء بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا في ولاية ألاسكا الرائعة، لقد كانت ألاسكا دائماً بمثابة جسر بين الشعوب، واليوم نظل بوابة للدبلوماسية والتجارة والأمن في واحدة من أهم مناطق العالم”.

وأضاف: “العالم أجمع يراقب، وألاسكا مستعدة لاستضافة هذا الاجتماع التاريخي”.

ويأتي هذا الترحيب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، أن القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستُعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا، مضيفاً أن مزيدًا من التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

من جانبه، أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن القمة ستركّز على بحث تسوية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية، وسط ترقّب دولي واسع لما قد تحمله من نتائج سياسية ودبلوماسية.

يُذكر أن هذه الزيارة ستجعل فلاديمير بوتين أول زعيم روسي يزور ولاية ألاسكا، ما يُضفي على القمة طابعاً تاريخياً خاصاً نظراً للموقع الرمزي والاستراتيجي للولاية، التي كانت في يوم من الأيام جزءاً من الإمبراطورية الروسية قبل أن تُشترى من قبل الولايات المتحدة عام 1867.

أعضاء مجلس الأمن يعتبرون حوار بوتين وترامب مفتاحاً لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أكد مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي أن العديد من أعضاء المجلس يرون في الحوار الروسي-الأمريكي على مستوى القمة خطوة أساسية نحو إنهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرين إلى أن جذور الأزمة أعمق من التناقضات المباشرة وتتطلب معالجة القضايا الأمنية ضمن إطار بنية أمنية عالمية شاملة.

وأوضح المصدر أن نجاح هذه المباحثات قد يقرّب نهاية النزاع ويخلق سابقة إيجابية لحل الأزمات الدولية الأخرى عبر الدبلوماسية والتفاهم المتبادل.

“أكسيوس”: اجتماع أوروبي أمريكي أوكراني يسبق قمة بوتين وترامب المرتقبة

تستعد أوكرانيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لعقد اجتماع تنسيقي هام خلال عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا، تمهيدًا للقمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب المقررة يوم الجمعة 15 أغسطس في ألاسكا.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى توحيد المواقف والتحوط من احتمالات قبول ترامب لمقترحات بوتين لإنهاء النزاع الأوكراني، والتي قد لا تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر أوكرانيا وحلفاء الناتو.

وجرى اقتراح عقد هذا اللقاء الشخصي خلال مكالمة كونفرنس الجمعة بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، ولا تزال التفاصيل اللوجستية والمشاركون قيد النقاش.

وأفادت مصادر أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي ناقش مع بوتين في الكرملين الأربعاء الماضي، أبلغ المشاركين بأن بوتين أبدى استعداده لإنهاء النزاع مقابل تنازل أوكرانيا عن مناطق لوغانسك ودونيتسك وشبه جزيرة القرم.

في المقابل، أكد مسؤول أوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حتى في حال قبوله المطالب الروسية، سيحتاج إلى استفتاء شعبي، حيث يمنع الدستور الأوكراني التنازل عن أي أراض دون موافقة الشعب.