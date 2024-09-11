أول زيارة لرئيس ألماني إلى مصر منذ 24 عاما

في أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني إلى مصر منذ 25 عاماً، بدأ الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، زيارة إلى القاهرة تستغرق 3 أيام، عنوانها تعزيز الشراكة بين البلدين.

وفقا لـ”وكالة الأنباء الألمانية”، يلتقي “شتاينماير” نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وأيضاً الصراع في الشرق الأوسط”.

وقال المكتب الرئاسي في برلين : “يرافق “شتاينماير” خلال الزيارة وفد اقتصادي، وهناك إمكانية لتوسيع نطاق هذه العلاقات”، مشيراً إلى “أهمية هذا الأمر بالنسبة لمصر التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، كما أنه يهم ألمانيا لأنها تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية”.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة: “قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستقبال الرئيس الاتحادي الألماني فرانك شتاينماير صباح اليوم . في هذا اللقاء التاريخي، الذي يجمع الرئيسين بعد لقائهما الأخير في يوليو 2022، تم تسليط الضوء على العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وألمانيا منذ أكثر من 70 عامًا. ناقش الرئيسان أيضًا القضايا الإقليمية المهمة، حيث تتقاسم الدولتان نفس الاهتمام بالسلام والأمن في المنطقة:.

هذا وتُعَدّ ألمانيا الشريك التجاري الأهم لمصر في أوروبا والرابع على مستوى العالم، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل في مصر.