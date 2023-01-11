أول طبيب ليبي يُشارك في امتحان ما بعد الزمالة لجراحة الأورام

اختتم بمستشفى وارث في مدينة كربلاء العراقية، أول امتحان عملي ونهائي للتخصص الدقيق (ما بعد الزمالة – الدكتوراة) لجراحة الأورام (Post Doc) على مستوى الوطن العربي.

وخضع للامتحان 8 أطباء حاملي الزمالة العربية (أو الزمالات الأخرى في تخصص الجراحة) من العراق والأردن وليبيا، كما شارك ممتحنين من سلطنة عُمان والأردن والعراق والسودان وسوريا ومصر وليبيا.

وترأست دولة ليبيا هدا الحدث العلمي الأول تحت إشراف أ.د. محمد احمد الفقيه رئيس المجلس العلمي لجراحة الأورام بالمجلس العربي، وبمشاركة أ.د. احتيويش فرج احتيويش رئيس المجلس العلمي للجراحة العامة بالمجلس العربي، وأ.د. موسى أحمد الرقيق رئيس الأقسام الجراحية بالمعهد القومي لعلاج الأورام بليبيا، ومشاركة أول طبيب أخصائي ليبي د. ناجي جمال الزوبية من المعهد القومي لعلاج الأورام بليبيا.