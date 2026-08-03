أول ظهور لـ«شيرين عبد الوهاب» بعد الغياب.. جمهورها يحتفل بعودة الصوت المميز

عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى الواجهة الفنية من جديد بعد فترة من الغياب، بعدما ظهرت للمرة الأولى خلال تدريباتها استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي المرتقب في الساحل الشمالي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا بين جمهورها ومحبيها في العالم العربي.

وشارك الملحن والفنان عزيز الشافعي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله برفقة شيرين عبد الوهاب أثناء مشاركتها في البروفات الخاصة بالحفل المنتظر إقامته يوم الجمعة 7 أغسطس.

وأظهرت مشاهد التدريبات الفنانة المصرية وهي تؤدي عددًا من أغنياتها وسط أجواء مليئة بالحماس والتركيز، حيث بدت في حالة استعداد كامل للعودة إلى خشبة المسرح وملاقاة جمهورها بعد فترة ابتعاد عن الحفلات المباشرة.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدر ظهور شيرين حديث المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم بعودتها الفنية، مؤكدين انتظارهم للحفل المقبل ورؤيتها مجددًا وهي تقدم أغنياتها أمام الجمهور.

ويمثل حفل الساحل الشمالي محطة جديدة في مسيرة شيرين عبد الوهاب الفنية، إذ يأتي بعد فترة شهدت غيابًا عن المشهد الغنائي المباشر، وسط اهتمام واسع بمرحلة نشاطها المقبلة وما تحمله من أعمال وحفلات جديدة.

وتعد شيرين عبد الوهاب واحدة من أبرز الأصوات الغنائية المصرية والعربية خلال العقود الأخيرة، وتمكنت من بناء قاعدة جماهيرية واسعة بفضل صوتها المميز وأغنياتها التي حققت انتشارًا كبيرًا في مختلف الدول العربية.

وقدمت الفنانة المصرية خلال مسيرتها الفنية مجموعة من الأغنيات الناجحة التي تركت حضورًا قويًا لدى الجمهور، كما أحيت العديد من الحفلات الجماهيرية التي رسخت مكانتها كإحدى أبرز نجمات الغناء في المنطقة.

ويأتي ظهور شيرين الجديد في وقت يترقب فيه جمهورها عودتها إلى النشاط الفني بشكل أكبر، وسط آمال بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الحفلات والأعمال الغنائية الجديدة.