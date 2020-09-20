أول ظهور «لنافالني» واقفا على قدميه بعد الغيبوبة

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 11:59 نُشر: الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 11:59
دولي
رويترز
أول ظهور لنافالني بعد الغيبوبة

المعارض الروسي أليكسي نافالني نشر على إنستغرام صورة له وهو يقف على قدميه، لأول مرة منذ دخوله المستشفى الألماني “شاريتيه” إثر تسميمه بمادة من مجموعة “نوفيتشوك”، حسب التقارير الطبية.

ويظهر نافالني في الصورة وهو ينزل عن الدرج مرتديا القفازات الطبية.

وكشف نافالني عن حالته الصحية في تعليق قائلا: “منذ فترة وجيزة لم أكن أقدر التعرف على الناس أو حتى أفهم كيف أتحدث، وكل صباح كان يأتي إلى طبيب ويجلب معه لوحا،

ويقول، أليكسي دعنا نفكر في كلمة ونكتبها على اللوح، ورغم أنني كنت أفهم ما يريده الطبيب إلا أنني كنت أشعر باليأس لعدم معرفتي من أين أحصل على الكلمات، من أي مكان في الرأس تظهر الكلمات؟  أين تجد كلمة وكيف تجعلها تعني شيئًا ما؟…”.

وتابع نافالني: “الآن أنا شاب تهتز قدماه عند صعود الدرج لكنني أستطيع أن أجري عملية عقلية، التفكير، “هذا درج، أستطيع الصعود، أو ربما يمكنني البحث عن مصعد… قبل ذلك لم أكن أتمكن إلا أن أقف وأحدق به”.

وأضاف المعارض الروسي، “هناك العديد من المشكلات التي لا يزال علي حلها، لكن مستشفى شاريتيه الرائع حل المشكلة الرئيسية، لقد حولوني إلى إنسان حي، لديه الفرصة أن يكون جزءا من المجتمع مرة أخرى…”. 

ونشر نافالني مقطع فيديو، في وقت سابق حيث تظهر عبوات الماء البلاستيكية والتي عثر في أحدها، أطباء المختبر الألماني، على آثار المادة السامة “نوفيتشوك”.

وقدمت ألمانيا نتائج الفحوصات المعملية والعينات التي أُخذت من نافالني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بينما أعلنت وزارة الدفاع أن برلين لم تقدم هذه المعلومات إلى موسكو بصورة مباشرة، لأن روسيا بالفعل عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أن روسيا تحاول الحصول على بيانات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول نتائج “تسميم” زعيم المعارضة أليكسي نافالني، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا بعد ما حدث مع المعارض الروسي أليكسي نافالني حيث صوت 532 نائبا في البرلمان الأوروبي لصالح القرار مقابل 84 نائبا ضده، وامتنع 72 نائبا عن التصويت.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا إلى إجراء تحقيق دولي فوري في قضية نافالني بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة حظر الأسلحة.

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 أغسطس/

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية، ويخضع حالياً للعلاج في عيادة” شاريتيه” في برلين حسب مانقلت وكالة “سبوتنيك”.

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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества.  Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа.  Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.  Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео.  Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, – сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.

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