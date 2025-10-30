أول محطة نووية في تركيا.. إنتاج 35 مليار كيلوواط ساعة سنوياً

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن أول مفاعل نووي في محطة “أكويو” النووية في تركيا سيبدأ في إنتاج الكهرباء في عام 2026. جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في منتدى “فيرونا” الأوراسي الاقتصادي الذي عُقد في إسطنبول.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تقوم حاليًا ببناء أربعة مفاعلات نووية في محطة “أكويو” بالتعاون مع روسيا. وقال بيرقدار إن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في تاريخ تركيا، مؤكداً أن بدء تشغيل المفاعل الأول في عام 2026 هو جزء من الجدول الزمني المخطط له للمشروع.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية لا يقتصر على بناء المفاعلات، بل يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، تدريب الكوادر المحلية، وتطوير القطاع الصناعي التركي في هذا المجال.

وفي إطار طموحات تركيا المستقبلية في قطاع الطاقة النووية، أعلن بيرقدار أن تركيا تهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية في هذا المجال تصل إلى 20 غيغاواط بحلول عام 2050، من خلال بناء محطات طاقة نووية إضافية وتطوير مفاعلات نووية جديدة.

يذكر أن محطة “أكويو” للطاقة النووية، التي تُبنى في مقاطعة مرسين جنوب تركيا، هي أول محطة نووية في البلاد. ستتكون من أربع وحدات للطاقة باستخدام مفاعلات روسية من نوع VVER-1200 من الجيل 3+، بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة. ومن المتوقع أن تنتج المحطة حوالي 35 مليار كيلوواط ساعة سنويًا، مما سيساهم في تلبية حوالي 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.

يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة في سعي تركيا لتحقيق استراتيجياتها في مجال الطاقة المستدامة والتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.