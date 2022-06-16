أول مرة في ليبيا.. شركة الكهرباء تُطلق مشروع الطّاقة الشمسية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إطلاق مشروع للطاقه الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك مع جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي في كلمته، أن هذا المشروع هو الأول والأضخم في ليبيا.

كما أشار رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة إلى أنهم يسعون لمواكبة التطور واستغلال مصادر الطاقة النظيفة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لسنة 2022 والتي تهدف إلى إدماج ما قيمته 25% من القدرات الإنتاجية.

وأعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة توتال انرجي عن شكره للشركة العامة للكهرباء واللجنة التى تم تكليفها للتحاور، قائلا إنه من المهم أن نكون هنا وأن فرقنا ستعمل على إنجاز هذا المشروع.