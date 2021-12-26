«أوميكرون» يُلغي آلاف الرحلات الجوية خلال الـ24 ساعة الماضية

افاد موقع فلايت أوير بإلغاء شركات طيران عالمية، آلاف الرحلات المجدولة، يوم السبت بسبب قيود متزايدة تفرضها الدول، لمنع تفشي متحور أوميكرون، إضافة إلى سوء الطقس السيئ غرب الولايات المتحدة.

وأورد موقع فلايت أوير الملاحي، المتتبع لرحلات الطيران المدنية والتجارية حول العالم، أنّ 2800 رحلة جوية ألغيت، بينها 970 رحلة مغادرة أو قادمة من وإلى مطارات الولايات المتحدة.

وذكر الموقع أنّ 8000 رحلة جوية أخرى أجّلت حول العالم، بسبب القيود المتزايدة من قبل الدول، لمنع تفشي متحور كورونا الجديد أوميكرون.

يشار إلى أنّ الجمعة ألغيت 2400 رحلة، أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة أخرى حول العالم، بحسب الموقع الملاحي.