«أونماخت» يؤكد دعم ألمانيا لمبادرة «وليامز» لإيجاد قاعدة قانونية وتشكيل حكومة موحدة

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، دعم بلاده لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي تهدف لإيجاد قاعدة قانونية توافقية تساعد في إجراء الانتخابات، وتكليف حكومة موحدة وإنهاء المراحل الانتقالية.

جاء ذلك أثناء لقاء جمعه اليوم الخميس مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، حيث ناقش الطرفان مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

واعرب اللافي عن شكر المجلس الرئاسي لألمانيا على مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين ودعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وتوحيد السلطة التنفيذية، عبر مسارات مؤتمري برلين الأول والثاني.

وحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي ، أكد اللافي أنّ المجلس هو صمام الأمان للدولة بدعمه لحوار التوافق بين مجلسي النواب والدولة الذي سيتم بموجبه الوصول إلى صياغة القاعدة الدستورية، والتي ستقود بدورها البلاد إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

من جانبه، أشاد السفير أونماخت، بجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، ودعم الاستقرار في البلاد، والخطوات التي اتخذها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.