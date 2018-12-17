أونيس يصل إلى الرياض للمشاركة في تنصيبها عاصمة للإعلام العربي

حطت طائرة رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس والوفد المرافق له في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الإعلام السعودية بمناسبة اختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي 2018 /2019.

حيث كان رئيس الهيئة قد تلقى دعوة من وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح للمشاركة في الاحتفالية.

هذا وكان في استقبال أونيس لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض وفد من وزارة الإعلام والثقافة بالسعودية والقائم بالأعمال في السفارة الليبية خيري العالم والسكرتير الأول للسفارة عصام الرقيبي.

وتوجه بعدها الوفد إلى مقر الإقامة للاستعداد للمشاركة في الاحتفالية التي تبدأ في تمام السادسة من مساء اليوم.